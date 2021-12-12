اليوم السابع
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أجواء غائمة على مطروح .. طقس مائل للبرودة ولا يوجد نشاط للرياح.. لايف

الأحد، 12 ديسمبر 2021 03:02 م
أجواء غائمة على مطروح .. طقس مائل للبرودة ولا يوجد نشاط للرياح.. لايف طقس غائم مائل للبرودة
مطروح - حسن مشالي

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قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، لحالة الطقس الغائم والمائل للبرودة، من على كوبري روميل، والكورنيش الشرقي لمدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، ورصد استقرار حالة الطقس وعدم وجود نشاط للرياح أو الأمطار.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الهدوء وجمال الطبيعة والبحر وشبه جزيرة روميل ومنطقة باب البحر، وسطوع أشعة الشمس الدافئة، من حين لآخر، في ظل هذه الأجواء المميزة والطبيعة الخلابة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات مكثفة من أجهزة المحافظة، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، يومي 15 و 16 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى 106 لمعركة وادي ماجد، أحد معارك جهاد أبناء مطروح ضد الاحتلال الإنجليزي.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات في الأحوال الجوية، وعواصف ترابية، على مدار 3 أيام، في ظل استعداد أجهزة المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.


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