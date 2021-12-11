وكيل تعليم الغربية يشارك تنفيذ مبادرة "بإيدينا نجملها" بطنطا

الغربية محمد طارق

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة "بإيدينا نجملها" والتي أطلقها محافظ الغربية ، بهدف تجميل وتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس، وعمل لوحات جدارية على أسوار المدارس، ومداخل المدن، وتنفيذ رسومات للشعارات الوطنية على الحوائط، والرسم على الجداريات والمبان المحيطة .

وشارك فى المبادرة أكثر من 100 معلم ومعلمة من معلمى التربية الفنية بجميع الإدارات التعليمية العشر، بقيادة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبإشراف السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، وبحضور عاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا التعليمية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، رئيس وحدة الأزمات بالمديرية.

وقام المعلمون بالرسم على الجداريات لأكثر من 2 كيلو متر، على اسوار المدخل الجنوبى لمدينة طنطا.

وخلال تنفيذ العمل، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع معلمى ومشرفى التربية الفنية المشاركين، على المجهود الرائع والأداء المتميز فى العمل.