هل تخاف من الحقن؟.. اللقاحات المستقبلية يمكن أن تأتى على شكل رقعة بدلاً من الحقنة

كتبت إيناس البنا

هل يمكن أن يكون الخوف من الإبرة شديدًا جدًا؟ التقارير العلمية تؤكد ذلك كما أنها لها اسم وهو رهاب المثقبيات أو الخوف الشديد من الإجراءات الطبية التي تنطوي على الحقن أو الإبر تحت الجلد.

على الرغم من أن رهاب المثقبيات يميل إلى أن يكون أكثر شيوعًا عند الأطفال وقد يقل مع تقدم الأشخاص في السن واكتساب المزيد من الخبرة في الإجراءات الطبية والحقن التي تتضمن الإبر ، (ومع ذلك) قد يظل هذا الخوف شديدًا ومزعجًا خلال مرحلة البلوغ، وكان هذا عذرًا للعديد من الأشخاص الذين تجنبوا دورهم للحصول على لقاحات COVID-19.

وجد العلماء في جامعة ستانفورد وجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل علاجًا لهذه المشكلة، ليس لرهاب المثقبيات، لكنها طريقة لإيصال اللقاح عن طريق التحايل على حالة داء المثقبيات وفقا لتقرير موقع " timesnownews".

قام العلماء بطباعة ثلاثية الأبعاد للصقة لقاح يمكن وضعها مباشرة على الجلد دون ألم ، وقد يتبين أنها أكثر فاعلية من توصيل لقاح حقنة نموذجي.

باستخدام نموذج أولي للطابعة ثلاثية الأبعاد ، طور فريق الباحثين رقعة البوليمر وغطتها بالخلايا المناعية التي تهدف اللقاحات إلى استهدافها ، وتطوير طريقة لإعطاء اللقاحات ليست فعالة فحسب ، بل يمكن إجراؤها في منزلك.

لصقة اللقاح أكثر فعالية من الحقن؟



يشير التقرير إلى أن هذا تم الإبلاغ عنه من خلال دراسة حديثة نُشرت هذا الشهر في Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ، كما يشير أيضًا إلى أنه في الاختبارات ، ولّدت رقعة اللقاح هذه استجابة مناعية كانت 10 مرات أكبر من حقنة اللقاح للحماية من مسببات الأمراض بالإضافة إلى استجابة الخلايا التائية والجسم المضاد الخاص بمستضد معين لتعزيز المناعة.

كيف تعمل الإبر المجهرية ؟



وفقًا لـ للدراسة ، فأن "الإبر المجهرية (MNs) عبارة عن صفائف من إبرة صلبة بحجم ميكرومتر يمكنها ثقب الطبقة القرنية دون ألم وتوصيل العلاجات إلى البشرة، و يمكن تصنيع MNs من معدن صلب أو سيليكون أو بوليمرات ومغلفة بعلاجات أو مصنعة من مواد قابلة للتحلل تغلف العلاجات.

بمجرد وضعها على الجلد ، تتحلل الشحنة من الأبر المجهرية ، وتطلق الشحنة في الجلد

باستخدام هذه التقنية ، تم إعداد التصحيح لإحداث ثورة في كيفية أخذ اللقاحات وإعادة صياغتها لتناسب عددًا من التطعيمات لأمراض مثل الحصبة والإنفلونزا والتهاب الكبد أو حتى COVID-19.

ومع ذلك ، فإن هذه التصحيحات ليست هي الأسهل ، فهي تتطلب درجة أعلى من التخصيص مقارنة بمعظم تصحيحات الإبر الدقيقة التي تعمل من قالب ، وفقًا للبيان الصحفي.

بدأ فريق البحث بالفعل العمل على لصقات إبرة مجهرية للقاح الحمض النووي الريبي ، مثل لقاح فايزر ومودرنكا COVID-19 لإجراء مزيد من الاختبارات.