مياه الشرقية تنظم دورة للعاملين عن مكونات محطات تنقية مياه الشرب وطرق معالجتها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الشركة في حاله حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقاومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية للعاملين بوظيفة فني مياه عن أساليب التعامل مع الكيماويات وأساسيات المعالجة ومكونات محطات تنقية مياه الشرب والتشغيل القياسي لمراحل تنقية مياه الشرب بها وذلك في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2021.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنفيذ الدورة هو تعريف العاملين بخصائص المياه الطبيعية والكيميائية ومراحل تنقية مياه الشرب من ترويب وتنديف وترسيب وترشيح ومرحلة التطهير بالكلور وعملية التطهير بالكلور وتداول وتخزين الشبه والتعامل الآمن مع منظومة الكلور وذلك ليصبح المتدرب ملماً بكافة إجراءات التشغيل القياسي لمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومه العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.