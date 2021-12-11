موقف نموذجى وسوق حضارى بقرية شما ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقه المهندس على عبد الدايم مسئول مشروع الرصف بمديرية الطرق بالمنوفية، والدكتور نادر أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بشما، والشركة المنفذة للمبادرة بمتابعة كافة المشروعات التنموية التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشما.

وخلال جولته بقرية شما تفقد سرور إنشاء البلدورات الخاصة بعمل رصيف مشاه بداية من الطريق الإقليمى وحتى كوبرى الثمانية بشما بطول 1200م طولى، كما تفقد أعمال التطوير والتجميل بالقرية حيث جارى إنشاء جزيرة وسطى على تغطية النجار بمدخل شما بطول 1100م طولى وعمل ميدانين بالطريق، كما تم متابعة إنشاء بوابة حديثة بمدخل قرية شما، كما قام سرور بتفقد الموقع المقترح لإنشاء سوق حضارى عليه غرب ترعة النعناعية والذى سيتم إنشاءه على مساحة حوالى 2250م² تقريبًا كما قام سرور أيضًا بتفقد الموقع المقترح لإنشاء موقف نموذجى بقرية شما والذى سيقام على مساحة حوالى 700م² تقريبا، حيث تم عمل الرفع المساحى من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية الجهة المنفذة للمشروع.

وأشار سرور، إلى أن إنشاء موقف نموذجى جديد بشما جاء للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للقرية. وفى نفس السياق وخلال جولته الموسعة بقرية شما تفقد سرور البدء فى أعمال قطع الفرمة بطريق النجار بمدخل شما تمهيدًا لوضع طبقة السن ورصفة بطول حوالى 1100م طولى وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الحدائق المقدمة لهم.

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون. محافظة المنوفية، حياة كريمة، مركز أشمون، قرية شما