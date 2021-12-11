اليوم السابع
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مطار الغردقة الدولى يستقبل 22 رحلة طيران روسية تقل 2000 سائح روسى

السبت، 11 ديسمبر 2021 01:35 م
مطار الغردقة الدولى يستقبل 22 رحلة طيران روسية تقل 2000 سائح روسى استقبال السياح بالورود بمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 22 رحلة طيران، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، تقل على متنها قرابة 2000 سائح روسى الجنسية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار اليوم .

ويبلغ إجمالى الرحلات الوافدة لمطار مطار الغردقة الدولى اليوم السبت 115 رحلة طيران حيث يستقبل المطار يومى السبت والخميس أكبر عدد رحلات من حيث أيام الأسبوع .

 

ويصل لمطار الغردقة اليوم قرابة 11 ألف سائح على متن الـ115 رحلة المقرر وصولها اليوم، حيث تطبق الجهات المختصة بمطار الغردقة الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بداية من وصول السائح لأرض المهبط حتى الفندق.

 

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت 24 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

 

وأكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن أكثر الرحلات وصولا لمرسى علم هى الرحلات الأوكرانية، حيث يصل خلال الأسبوع الجارى 24 رحلة طيران من المطارات الأوكرانية يليها الرحلات البولندية، حيث يستقبل المطار اليوم 24 رحلة من مطارات دولية مختلفة.


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