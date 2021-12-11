اليوم السابع
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السبت، 11 ديسمبر 2021 02:07 م
أكرم القصاص
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مطار الغردقة الدولى يستقبل 115 رحلة طيران دولية تقل قرابة 11 ألف سائح

السبت، 11 ديسمبر 2021 12:58 م
مطار الغردقة الدولى يستقبل 115 رحلة طيران دولية تقل قرابة 11 ألف سائح وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، علي مدارس ساعات اليوم السبت، 115 رحلة طيران دولية وداخلية اغلبها قادمة من المطارات الروسية والاوربية والاوكرانية والبيلا روسية وغيرها من المطارات العالمية المختلفة .

كما يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت 24 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.
 
وأكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن أكثر الرحلات وصولا لمرسى علم هي الرحلات الأوكرانية، حيث يصل خلال الأسبوع الجارى 24 رحلة طيران من المطارات الأوكرانية يليها الرحلات البولندية، حيث يستقبل المطار اليوم 24 رحلة من مطارات دولية مختلفة.
 
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الجهات المختصة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا علي الوافدين بدقة شديدة بمجرد وصولهم الي ارض المطار وصولا الي الفنادق . 
 

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