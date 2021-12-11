اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يؤكد على جاهزية المحافظة لمواجهة التنقلبات الجوية.. صور

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:36 م
محافظ كفر الشيخ يؤكد على جاهزية المحافظة لمواجهة التنقلبات الجوية.. صور محافظ كفر الشيخ ونائبه يشاركان في اجتماع مجلس المحافظين
محمد سليمان

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شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ فى اجتماع مجلس المحافظين والذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى ناقش خلاله عدد من الملفات والقضايا لصالح المواطنين.

 

أكد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى استمرا رفع درجات الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار، واستمرار عقد غرفة العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن المحافظة فى جاهزية مستمرة لمواجهة هطول الأمطار بالتعاون مع كافة المديريات المعنية سواء مجالس المدن بمعداتها المتعددة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والدفاع المدنى بالإضافة للمجتمع المحلى بمشاركته المجتمعية.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستعدة للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجارى، مشددًا على تيسير إجراءات الحصول جميع الأطفال فى فترات العمر المستهدفة على التطعيم، مناشدًا المواطنين بالتسجيل لتلقى لقاح كورونا المسجد بـ32 مركزًا لتلقى التطعيم المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة وبالفرق المتنقلة.

 
جانب من المشاركة في احتماع مجلس المحافظين
جانب من المشاركة في احتماع مجلس المحافظين

جانب من مشاركة المحافظ والنائب في مجلس المحافظين
جانب من مشاركة المحافظ والنائب في مجلس المحافظين

محافظ كفر الشيخ ونائبه يشاركان في اجتماع مجلس المحافظين
محافظ كفر الشيخ ونائبه يشاركان في اجتماع مجلس المحافظين

 


كفر الشيخ

مجلس محافظين

غرفة عمليات

الحملة القومية لشلل الأطفال

لقاح كورونا

شركة مياه الشرب

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