محافظ جنوب سيناء: تحويل كل سيارات الأجرة بشرم الشيخ للعمل بالغاز خلال 6 أشهر

جنوب سيناء - ياسر عامر

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عدة قرارات ملزمة لأصحاب السيارات الأجرة " التاكسي" العاملة بشرم الشيخ وهي:

الالتزام بتحويل كافة سيارات الأجرة التاكسى للعمل بالغاز الطبيعى حفاظا على البيئة مع إعطاء مهلة للانتهاء من هذا العمل خلال 6 أشهر من الآن، والالتزام بالحفاظ على كفاءة الملصقات الخاصة بالهوية البصرية على السيارات .

وقال المحافظ إن ذلك فى إطار تطوير شرم الشيخ والارتقاء بالمظهر الحضارى الذى تتمتع به مدينة شرم الشيخ وتميزها بين المدن السياحية العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بجعل شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة، وضمن الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المزمع عقده أواخر عام 2022، وتتويجاً للتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والمجتمع المدنى .

وفى إطار خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير الطرق بمدينة شرم الشيخ وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتطوير الشامل لمنطقة الرويسات، تم عقد مؤتمر تنسيقى برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ ومشاركة مندوبى شركتى الغازات الطبيعية المصرية "جاسكو" والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبحضور المهندس عيسى متولى مدير الانارة وترشيد الطاقة بالمحافظة، حيث تم التنسيق ومناقشة إزالة كافة التعارضات مع مسار الطريق بمشروع تطوير الرويسات وحى النور بمدينة شرم الشيخ.