كيف تعمل بذور العنب في العناية بالبشرة وجعلها رطبة و متوهجة

كتبت إيناس البنا

إذا كنت تعانين من مشاكل العناية بالبشرة ولا تستطيعين إيجاد حل عملي، فقد تساعدك بذور العنب، التى توجد في الكثير من منتجات العناية بالبشرة مثل المنظفات والمرطبات والمقشرات وما إلى ذلك ، ومستخلص بذور العنب هى مصدر ممتاز لفيتامين C و E ومضادات الأكسدة الأخرى التي توفر فوائد جمالية هائلة.

من تعزيز نسيج البشرة إلى تفتيحها ، وتقليل الخطوط الدقيقة إلى تنظيم إنتاج الدهون، يعمل مستخلص بذور العنب مثل السحر للبشرة، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite "، الأسباب الخمسة التي يجب عليك إدراجها في منتجات البشرة التي تحتوي على نسبة عالية من بذور العنب في طقوس الجمال الخاصة بك.

بذور العنب لبشرة ممتلئة ورطبة



يحافظ التركيز الغني لأحماض أوميجا الدهنية وفيتامين هـ في بذور العنب على ترطيب البشرة ونضارتها عن طريق تقليل فقدان الماء عبر الجلد، يقوي أيضًا حاجز البشرة ويجدد الدهون المفقودة لموازنة مستويات الرطوبة لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام مقشر بذور العنب يساعد على إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة وبالتالي الكشف عن الجلد الناعم والمتوهج تحتها.

بذور العنب لمكافحة حب الشباب



الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات لبذور العنب تجعلها خيارًا عمليًا لتقليل حدوث حب الشباب، يساعد التركيز الغني لحمض اللينوليك في بذور العنب على تقليل انسداد المسام والتحكم في إفراز الدهون الزائدة المسئولة عن تكوين حب الشباب، إلى جانب ذلك ، فإن الاستخدام المنتظم لبذور العنب يساعد أيضًا في تقليل ظهور ندبات حب الشباب وفرط التصبغ.

بذور العنب لتفتيح البشرة



تساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في زيت بذور العنب ، مثل فيتامين C والبروانثوسيانين ، في تنظيم إنتاج الميلانين ، مما يعزز بشرة البشرة ويحارب الاضطرابات الصبغية، إلى جانب ذلك ، تعمل المركبات الموجودة في بذور العنب على تضخيم تأثير واقي الشمس وتعمل على تقليل أضرار أشعة الشمس عن طريق منع خلايا الجلد من امتصاص الأشعة فوق البنفسجية أو غيرها من العوامل البيئية الضارة.

بذور العنب لمكافحة الشيخوخة



تساعد مادة البوليفينول الموجودة في بذور العنب على تخفيف علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد الجاف والبقع الشمسية وما إلى ذلك. الاستخدام المنتظم لزيت بذور العنب يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل الوجه يبدو أكثر شبابًا وأكثر إحكاما، إلى جانب ذلك ، فإن الخصائص الطبيعية المضادة للأكسدة لزيت بذور العنب تقلل من ظهور المسام ، وتحسن لون البشرة ، وتقلل من خطر الانهيار.

يخفف الهالات السوداء



يمكن مكافحة الهالات السوداء الناتجة عن التعب والأرق وتلف الأشعة فوق البنفسجية والجفاف باستخدام مستخلص بذور العنب، عند استخدامه بشكل منتظم، حيث يعمل ببراعة لتقليل التصبغ تحت العين وتقليل المظهر الفضفاض، مما يترك البشرة منتعشة ومتجددة.

علاج الندبات



تساعد الخصائص المتجددة لمستخلص بذور العنب في تحفيز تكوين أنسجة الجلد، مما يساعد في تقليل ظهور الندبات العميقة وعلامات التمدد، بهذه الطريقة، يعمل مستخلص بذور العنب على تنعيم ملمس الشعور الخشن وعلاج الجلد التالف.

مفيد للتدليك



يعتبر زيت بذور العنب خيارًا مثاليًا للتدليك لأنه لا يسبب أي ردود فعل سلبية ويغذي البشرة من الداخل، يهدئ التدليك المنتظم بزيت بذور العنب حروق الشمس ويوفر توهجًا صحيًا للبشرة.