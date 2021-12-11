كرسى متحرك بس اختراع.. حسن الدخاخنى من ذوي الهمم يبتكر وسيلة مهمة للمرضى

محمد سليمان

رصد تلفزيون اليوم السابع اختراع حسن فتحي مرسي الدخاخني من ذوي الهمم لكرسي متحرك لراحة المرضى، ليؤدي الكرسي المتحرك 7 مهام، تريح المريض بدلا من نقله من سرير لأخر أو من مكان لمكان.

قال حسن فتحي الدخاخني، إنه من ذوي الهمم الذين وجهوا كل اهتمامهم لاختراع ما يفيد البشرية وخاصة المرضى، ولاحظ أن الكرسي المتحرك المخترع لايوفي كل احتياجات المريض حتى ذوي الهمم فبدأ الاختراع منذ 10 سنوات وجد خلالها عناية من المحافظين وتمكن من الحصول على براءة الاختراع، إضافة للمشاركة في المعارض المتعددة وحصل على مركز متقدم على مستوى الجمهورية، ومكافأة لمرتين 85 ألف جنيه.

وأضاف الدخاخني، طوركثيراً في الكرسي المتحرك الذي اخترعه والمميزات التي تميز كرسيه المتحرك أن المريض نفسه يمكن النوم او الجلوس عليه دون مساعدة، والكرسي يستخدم كترولي أو سرير بالاضافة يمكن استخدامه ككرسي أو يتكأ المريض أثناء جلوسه بزاوية 135 درجة، والكرسي المتحرك في وسطه قاعدة دورة مياه وأعلاها مسند ، وفي حالة رغبة المريض التوجه لدورة المياه ، فيمكن رفع الكرسي لدرجة معينة تهئ له وضع الكرسي أعلى قاعدة دورة المياه ويمكن تشطيفه مثلما يفعل الانسان السليم.

وقال الدخاخاني، يتمنى ان ينال اختراعه اهتمام المسئولين في الدولة في الكرسي سهل صناعته ويتميز برخص ثمنه فتكلفته من خلال خط الانتاج 4 آلاف جنيه ونصف في حالة تبني إحدى الشركات الفكرة، وأنه مستعد لصناعة عدد من الكراسي للمرضى ولذوي الهمم بسعر التكلفة.