قافلة من علماء الأزهر تتفقد دار أيتام العريش وتعقد ندوة بجامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد وفد الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية دار رعاية الأيتام فى مدينة العريش وعقد ندوة توعوية للشباب بجامعة العريش.

وقال ابراهيم الفحام مسئول الإعلام بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إن وفد العلماء ضمن قافلة من علماء الأزهر الشريف تواصل جولاتها بشمال سيناء وهى من مجمع البحوث الإسلامية .

وأشار إلى أن فعاليات اليوم للقافلة تضمنت زيارة دار الأيتام ولقاء نزلاء الدار والعاملين فيها وتنفيذ ندوة ومحاضرة لهم حول كل ما يتعلق بأمور الدين وسماحته، ولقاء بمقر جمعيات أهلية استهدف السيدات .

وأضاف أن علماء من أعضاء القافلة نفذوا ندوة بجامعة العريش استهدفت طلبة الجامعة وتضمنت محاضرات وحلقات نقاشية، لافتا إلى أن الفعاليات متواصلة ومقرر أن ينفذ مساء اليوم لقاء فى مركز شباب العريش بالشباب والأسر من ابناء مدينة العريش.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إن القافلة موجهة إلى شمال سيناء من مجمع البحوث الإسلامية بتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف انه ترأس القافلة الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة وضمت 12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وأشار إلى أنه استهلت القافلة عملها بلقاءات بجامعة العريش وجمعيات أهلية ثم زيارة الكنيسة والمجمع الإعلامي والمدينة الشبابية الدولية ونادى الكشافة، وتستمر زيارة القافلة لمدة أسبوع لنشر الدين والوسطى والتوعية المجتمعية وإلقاء الدروس الدينية بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية إلقاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد في مدن المحافظة.