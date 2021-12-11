ضبط 32 قضية تموينية بينها تجميع سكر وزيت تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل وتم ضبط 32 قضية تموينية متنوعة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى ومدير إدارة مباحث التموين وتنسيقا وكيل وزارة التموين بسوهاج وتم ضبط صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز جرجا لإدارته منشأه بدون ترخيص وتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة الخاصة بالتموين مخالفاً القانون رقم 453 لسنة 1954، القانون رقم 95 لسنة 1945 وتم ضبط "400" كجم سكر تموينى، "120" زجاجة زيت تمويني. وتم ضبط مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز جرجا لتصرفه فى "10" شيكارة دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز وبيعها فى السوق السواء لتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعه مخالفاً القانون رقم 30 لسنة 2017.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.