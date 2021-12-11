ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على التجار الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محال تجارية ومخازن في حملات رقابية على التجار بنطاق مركز ومدينة الزقازيق ، ذلك في الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقام قطاع تموين وسط الشرقية بحملة تفتيشية برئاسة مجدي فرج وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر رقم 49497 لسنة 2021 جنح مركز ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بنايوس لحيازتة سلع غذائية منتهية الصلاحيه. تحرير محضر رقم49498 لسنة 2021 جنح مركز ضد بناحية هرية لحيازتة 160 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بفواتير وبدون ترخيص .

تحرير محضر رقم 49499 لسنة 2021 جنح مركز ضد صاحب مخزن بدون ترخيص لحيازتة 70 كرتونة مجهول المصدر غير مصحوب بفواتير وتم التحفظ على المضبوطات.