سوهاج لسة صيف.. سطوع الشمس وارتفاع فى درجات الحرارة.. لايف

سوهاج - محمود مقبول

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة سوهاج حول حالة الطقس حيث شهدت المحافظة اليوم ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة مع سطوع كامل للشمس منذ الساعات الأولى لظهورها، بينما تشهد المحافظة حالة من السيولة المرورية على كافة الطرق الداخلية والزراعية والصحراوية من خلال نشر العديد من اللجان المرورية على تلك الطرق.

وتناول البث أيضا أعلان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

يذكر أن اللواء طارق الفقي أكد على المرور بصفة دورية على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأى عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء، ومراجعة كافة السدود المنفذة عليها، مشيرا إلى وجود رصيد احتياطي من السلع التموينية بمديرية التموين، وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الإغاثة لمواجهة أى طوارئ.

أما مديرية الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة والتأكيد على توافر الأدوية والأمصال تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ومن جانبها، أكدت الدكتور كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال، خاصة أمصال لدغات "العقرب، والثعبان"، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات "، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.