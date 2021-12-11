سباك الزقازيق المبهر.. تحدى مرضه النادر وبقى أشطر واحد فى مهنته.. فيديو

قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان سباك الزقازيق المبهر.. تحدى مرضه النادر وبقى أشطر واحد فى مهنته.. تنمروا عليه فأبهرتهم بقوته "، ذلك مع شاب أصيب بمرض جلدى نادر، الا انه رفض كل الاحباطات التى وجهته بسبب رفض البعض لاختلاف، ولكنه نجح فى مهنته السباكة.

و يقول أحمد أسامة 25 سنة، انه من قرية صغير بجوار ميت عمر، ويأتى يوميا للزقازيق لممارسة عمله كسباك، وهى مهنته والأب الذى عملها له، موضحا أن والده هو سر قوته ودفعة للخروج للمجتمع وعدم التأثر بنظرات الآخرين له.

وأشار إلى أنه يعمل ويكسب رزقة من فزت يده، ليكون سند لوالده، بالرغم من أن الاطباء يحذرونه من التواجد فى الشمس لحساسية جلدة والذى يتأثر بالأشعة ويكون أكياس دهنية.