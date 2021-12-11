ريجيم يساعد على فقدان 4 كيلو من وزنك أسبوعيًا.. تعرف عليه

كتبت مروة هريدى

يلجأ بعض الناس لاتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن لمدة أسبوع أو شهر على سبيل المثال من أجل التخلص من بعض الكيلو جرامات سريعًا، وربما الهدف من ذلك خلق حافزًا للاستمرارية على اتباع الدايت ومواصلة إنقاص الوزن، ولعل أحد هذه الأنظمة هي "ريجيم التمر والماء"، للتخلص من 4 كيلو جرام من وزنك أسبوعيًا، وفقًا لما ذكره موقع " Dietandfitnesstoday".

يعتبر رجيم التمر والماء من أفضل أنظمة الوزن السريعة لفقدان الوزن، نظرًا للفوائد الصحية التى لا تعد ولا تحصى لكل من التمر والماء على حد سواء، والتى تجعل منها وجبة متكاملة تغني الجسم عن كثير من العناصر الغذائية التي تتسبب في زيادة الوزن.

ويشمل ريجيم التمر عدة أشكال، مثل ريجيم التمر مع الحليب أو الزبادى، ولكن رجيم التمر مع الماء يعد أكثر فعالية لأنه يوفر للجسم سعرات حرارية أقل من غيرها والتى تعتمد على تناول التمر مع الماء طوال اليوم لتحقيق أقصى فعالية للتخلص من الوزن الزائد سريعًا.

تقوم هذه الحمية على تناول 7 حبات من التمر مع الماء فى كل وجبة، مع مراعاة ضرورة شرب الكثير من الماء بين الوجبات للشعور بالشبع لفترة أطول.

وبالرغم من أن ريجيم التمر والماء يحقق نتائج سريعة للتخلص من الوزن الزائد فى فترة زمنية قصيرة، إلا أن هذا النوع من الأنظمة الغذائية له العديد من السلبيات، حيث إن إتباع ريجيم قاسي قد يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة ولكن مع الوقت يؤدى إلى بطء عملية التمثيل الغذائى وحرق الدهون في الجسم وهذا ما قد يدفعك لاكتساب ما فقدته من الوزن وأكثر بعد التخلي عن هذا الريجيم.

بجانب ذلك، هناك العديد من الجوانب السلبية الأخرى المتعلقة بالصحة العامة، حيث تؤثر هذه الحميات السريعة على عمل الجسم وتسبب أعراضًا مثل الشحوب والإرهاق والصداع والضعف العام.