رحاب أبو الحجاج موهبة أقصرية من ذوى الهمم تحلم بالنجومية برسومات مبهرة

الأقصر – أحمد مرعى

موهبة عظيمة رزقت منذ طفولتها بالصم وضعف السمع، ولم تقف عند هذا الأمر أو تستسلم لحالتها، وقررت التحدي لكل الظروف بمعاونة والدتها التى التى ساعدتها فى الوصول للنجومية، إنها الفتاة الأقصرية "رحاب أبو الحجاج محمد" البالغة من العمر 19 سنة، والتى تعتبر مشروع فنانة ورسامة فى المستقبل.

"رحاب أبو الحجاج محمد" 19 سنة من الصم وضعاف السمع، طالبة في الصف الثالث الثانوي بمدرسة طه حسين للصم وضعاف السمع، وتعيلها والدتها برفقة شقيقتها الأخرى من ضعاف السمع والصم بعد وفاة والدها منذ سنوات، والتى تعتبر مشروع فنانة عظيمة فهى تعشق الرسم، ولها رسومات ولوحات كثيرة ومختلفة بجانب حبها للتكنولوجيا والعمل على الحاسب الآلي.

وفى هذا الصدد تقول رحاب أبو الحجاج، لـ"اليوم السابع"، إنها تعشق الرسم وعمل لوحات بورتريه مختلفة، حيث قامت بعمل لوحات عديدة خلال الفترة الماضية وتشمل أبرزها ما يلي:- (صورة الرئيس السيسي – الدكتور أحمد الطيب – مدير أمن الأقصر – وزيرات مصر – توت عنخ آمون – بطلات الكارتون – ميكي ماوس)، وغيرها من اللوحات التى أعجبت أصدقاءها فى وسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك تم تكريمها من اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بعد إهدائها لوحة له بيديها، وكل حلمها أن يتم دعم موهبتها فى الرسم وتعليم لغة الإشارة للجميع، ومقابلة رئيس الجمهورية لتقديم هدية له عبارة عن لوحة رسمتها بأيديها للتعبير عن حبها له.

فيما تقول هبة رمضان عبد الرسول والدة الطالبة رحاب أبو الحجاج، إن ابنتها كانت تحلم بالالتحاق بقسم الحاسب الآلى بدلاً من قمسم الملابس بالمدرسة، ولكن السم لم يفتح لقلة عدد الطلاب، ولكنها قررت التحدي وتنمية مهاراتها فى الكمبيوتر والرسم، موضحةً أنها ساعدتها فى تلقى دروس فى الحاسب الآلى لتعليمها ما تحبه وتثقل موهبتها، كما أنها موهوبة فى مجالات أخري مثل "الحرف اليدوية" في صناعة الإكسسوارات ومنتجات جلدية بجانب حبها إلي الفن وأنها ضمن أعضاء فرقة إستعراضية لذوي الإعاقة ولها عروض كثيرة ومختلفة.

وأضافت والدة رحاب لـ"اليوم السابع"، أن ابنتها متميزة أيضاً فى الجانب الرياضي فهي تلعب رياضة "الكاراتيه"، وحاصلة علي حزام برتقالي، وكذلك أحد أعضاء فريق السلة للصم في الأقصر، بجانب أنها شاركت في مسابقات كشافة تابعة لوزارة الشباب والرياضة وحصلت علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية، ولها أنشطة تطوعية كثيرة فهي ضمن فريق عمل مبادرة "إسمعني بعينك" لذوي الإعاقة وحاصلة علي مركز سابع علي مستوي الجمهورية، وهي عضو مؤسس في مبادرة "نفهم بعض" لذوي الإعاقة والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ولها فيديوهات كثيرة توعوية لأهمية التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وتوعية عن فيروس كورونا، وفيديوهات تعليم لغة الإشارة بالتعاون مع قصر ثقافة الأقصر، وهي أصغر مدرب لغة إشارة ونفذت تدريبات كثيرة لتعليم لغة الإشارة منها في هيئات والمؤسسات الحكومية مثل (البريد - بنك ناصر - السكك الحديد - السجل المدني - كلية الألسن).



تكريم مدير الأمن للموهوبة رحاب أبوالحجاج



خطوات رسم لوحة الرئيس بيد رحاب أبوالحجاج



رحاب أبوالحجاج ترسم لوحة للرئيس



صورة مدير أمن الأقصر بيد الموهبة رحاب أبوالحجاج



فرحة الموهوبة رحاب بتكريمها من مدير الأمن



لقاء وتكريم مدير الأمن للموهبة رحاب مع والدتها



لوحة توت عنخ آمون للفنانة رحاب من ذوي الإحتياجات