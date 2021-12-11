حسام حسن صاحب الكرة الذهبية.. لقاء مع أفضل لاعب فى أفريقيا للصم.. لايف

محمد سليمان

رصد تلفزيون اليوم السابع سعادة لاعب كرة القدم للصم حسام حسن صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في كينيا،ـ المؤهلة إلى أولمبياد الصم المقرر إقامتها في البرازيل.لكرة القدم،مقدما الشكر لكل زملائه والمدرب، والمسئولين في نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ.

قال حسام حسن، لاعب كرة القدم، إنه سعيد بمشاركته في البطولة بتسجيله 3 أهداف، مؤكداً أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 أقيمت في كينيا، وتأهلت مصر إلى أولمبياد الصم المقرر إقامتها في البرازيل، بحصولها على المركز الثالث في البطولة.

وأضاف حسن، أنه الوحيد من ذوي الهمم من أشقائه هم 4 أشقاء، والله عوضه ببراعته في لعبة كرة القدم التي كان يعشقها منذ صغره، مؤكداً أنه شارك في العديد من المسابقات مع الفريق منذ 9 سنوات ، ومثله الأعلى محمد صلاح، ويتمنى ان يحترف في الدوري الانجليزي.

وقال حسام حسن، الحصول على أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية صعب ويتمنى ان يحافظ على مستواه، في البطولات المقبلة، كما يتمنى ان يظهر بصورة متميزة في أولمبياد الصم التي ستقام بالبرازيل.