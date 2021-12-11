"تعليم دمياط" يطبق مبادرة درس مميز مجانى بالمدارس.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "بث مباشر.. تعليم دمياط يطبق مبادرة درس مميز مجانى بالمدارس"، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن إطلاق مبادرة درس مميز بالمجان فى كل مدارس دمياط وبجميع المراحل التعليمية فى إدارات دمياط العشرة لمواجهة الدروس الخصوصية.

وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار فعاليات مبادرة "درس مميز بالمجان" لطلاب المراحل الابتدائية، والإعدادية والثانوية بالمحافظة للأسبوع الثالث على التوالي بالإدارات التعليمية بناء علي توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، والتى بدأت في الأسبوع قبل الماضي وتستمر أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأضاف "خلف" أنه يتم خلال المبادرة شرح المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومبسطة ويشارك في التدريس نخبة من المعلمين المتميزين والموجهين في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والفلسفة والحاسب الآلي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لنجاح تلك المبادرة، مؤكدا ان الهدف منها هو تخفيف الأعباء من على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته لما شهده من زيادة ملحوظة لتدفق الطلاب لهذه المبادرة بالإدارات التعليمية: دمياط، ودمياط الجديدة، وكفر سعد، وكفر البطيخ، والزرقا، والسرو، وعزبة البرج، والروضة، وفارسكور، وميت أبو غالب.