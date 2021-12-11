تحرير 14 محضرا متنوعا وتطهير 49 منشأة بمركز ومدينة المحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة - محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بتشكيل لجنة بإشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، لمتابعة مدى التزام الورش والمحلات التجارية بالإجراءات الاحترازية والالتزام بأعمال الغلق في المواعيد الرسمية .

وأسفرت الجولة عن تحرير عدد 14 محضرا متنوعا، بينها 5 محاضر عدم ارتداء كمامة، 4 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة ومحضر واحد بيئة، وفي سياق متصل تم تطهير وتعقيم عدد 49 منشأة تنوعت بين 44 مسجدا، 2 وحدة صحية، مقر وحدة محلية، موقف سيارات، جمعية زراعية إلى جانب عدد من المدارس بقرى المركز.

وفي سياق آخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف في حي ثان المحلة الكبرى، حيث يتم وضع الطبقة السطحية بشارع الترعة وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رصف 363 طريقا في العامين السابقين بطول 303 كم، وجاري رصف 159 طريق بطول 210 طريق خلال خطة العام الحالي.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بأعمال صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة المكسورة وإزالة التوصيلات الخارجية بالعديد من قرى المركز والمدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بصيانة التالف من الأعمدة، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة العامة وصيانة وشد الأسلاك الكهربائية للأعمدة وتركيب كشافات جديدة ليد باشناواي.

وفي ذات السياق، قام حي أول طنطا بأعمال الصيانة الدورية وتدعيم أعمدة الإنارة بنطاق الحي، وتم صيانة وتركيب كشافات ليد أمام محطة الأوتوبيس وشارع عبد المنعم رياض، كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بصيانة وتركيب خلية ضوئية بشارع المدارس بشوبر وتركيب عوازل على خط الإنارة، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بحمله لتجهيز غرف التلفونات ورفع كفاءة الأغطية وصيانة أعمدة الكهرباء حرصاً على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عاليه الجودة.

ووجه الدكتور طارق رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بتكثيف أعمال الإنارة العامة لإضاءة الطرق، وإنارة الشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالتوازي مع أعمال الرصف حرصا على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عاليه الجودة وحفاظا على سلامه المواطنين.