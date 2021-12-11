تحرير 117 محضر تموينى متنوع فى حملة مكبرة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الهدف من الحملات الرقابية إحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتع .

وأضاف أن إدارة تموين سمالوط شنت حملة مكبرة بدائرة المركز على المخابز البلدية وتم تحرير 117 محضر متنوع عبارة عن 19محضرخبز ناقص_الوزن 12محضر خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضر عدم نظافة أدوات العجن و 14محضرعدم اعطاء بون صرف ، 37محضرعدم وجود لوحة اعلانات و6 محاضر عدم وجود ميزان حساس بالإضافة إلى 4 محاضرتوقف عن الانتا ج و2 محضر عدم وجود سجل زيارات .

وأضاف يوسف أنه فى مجال متابعة الأسواق فقد تم تحرير 8 محاضر ذبح خارج السلخانه وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.