بيطري الشرقية يحرر 137 محضر مخالفة و يضبط 5.5 طن لحوم ودواجن مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، من تحرير 137 محضر مخالفة ، و ضبط 3 طن و 133 كجم لحوم و 98 كيلو كبده ودهون و 2 طن و 65 كجم دواجن و 331 كيلو سمك مخالف خلال الحملات التفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي ، ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على محلات الجزارة و المطاعم و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية" بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية"، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية و جهاز حماية المستهلك ، قامت خلال شهر نوفمبر 2021 بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 طن و 133 كجم لحوم و 98 كجم كبده ودهون و 2 طن و 65 كجم دواجن و 331 كجم سمك مخالف بإجمالي عدد محاضر 137 محضر مخالفة وبيانها كالآتي "900 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و طن و 994 كجم لحوم مجمدة ومصنعة و كبده و 220 كجم دواجن وأسماك صالحة بدون بيانات ومجهولة المصدر و 179 لحوم مجمدة ومصنعة وكبده و دهون و 316 كجم دواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و155 كجم لحوم مجمدة ومصنعة وكبده و طن و 650 كجم دواجن و 210 كجم أسماك" وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي قيام المديرية بالإشراف على ذبح وفحص 3 آلاف و 813 رأس ماشية بالمجازر الحكومية و مليون و 392 ألف و 213 طائر بمجازر الدواجن وكذلك تم الإشراف الطبي البيطري على اللحوم "المجمدة والبلدية"، والدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية كالمستشفيات والأمن المركزى والإنقاذ النهري والسجن العمومي و إلي مدارس النور و الأمل ودور رعاية الأيتام بنين وبنات والمتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بإجمالي 23 طن.