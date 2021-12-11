اليوم السابع
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بالتناوب.. فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بنى سويف من اليوم وحتى الأربعاء

السبت، 11 ديسمبر 2021 09:00 ص
بالتناوب.. فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بنى سويف من اليوم وحتى الأربعاء قطع الكهرباء- أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض القرى بمركز بني سويف، من اليوم السبت إلى الأربعاء، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

 

وبحسب القطاع، سيتم قطع الكهرباء اليوم السبت 11/12عن قرية سنور، ويوم الأحد 12/12 عن قرية باروط، ويوم الإثنين 13/12 عن منشية الروضة، الكوم الأحمر، ويوم الأربعاء 15/12 عن قرية الحمرايا.

 

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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