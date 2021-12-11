بالأسماء.. تعرف على الفائزين فى مسابقة المناظرات المدرسية على مستوى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الأقصر التعليمية، مسابقة المناظرات المدرسية بمقر توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالإدارة، وذلك برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، حيث أنه فى المرحلة الإبتدائية فاز فريق مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات فى إدارة الأقصر بالمركز الأول على مستوى المديرية، وحصول فريق مدرسة الشهيد عبد الستار محمود بإدارة إسنا على المركز الثاني، وفريق مدرسة أبو بكر الصديق بإدارة أرمنت بالمركز الثالث.

كما أسفرت تصفيات مسابقة المناظرات المدرسية فى المرحلة الإعدادية عن فوز فريق مدرسة الشهيد محمود النوبي الإعدادية بنات بإدارة الطود بالمركز الأول، وحصول فريق مدرسة البياضية الإعدادية بإدارة البياضية على المركز الثاني، وفريق مدرسة الشهيد محمد عبد الماجد بإدارة إسنا على المركز الثالث، وفى المرحلة الثانوية حصد فريق مدرسة أم المؤمنين بإدارة الأقصر على المركز الأولى، وفريق مدرسة فاطمة الزهراء بإسنا على المركز الثانى، وفريق مدرسة الزينية الثانوية المشتركة بإدارة الزينية على المركز الثالث.

كما ظهرت نتيجة المرحلة الثانوية للتعليم الفني، وحصل فريق مدرسة إسنا الثانوية التجارية بإدارة إسنا على المركز الأول، وفريق مدرسة أرمنت الثانوية التجارية على المركز الثاني، وفريق مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية الميكانيكية على المركز الثالث.

وفى نفس السياق أقامت وحدة الصحة والسكان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ندوة حول البيئة بإدارة القرنة التعليمية غرب الأقصر، وورش عمل لطلبة الإعدادية بنات، وذلك بمتابعة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، وبناءاً على بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجهاز شئون البيئة، وفي إطار ورش العمل المنفذ لجميع الإدارات التعليمية.

ويقول موسي عبد الله مسئول التربية السكانية بالمديرية، أنه تم تنظيم ورش عمل بحضور وكيل إدارة القرنة التعليمية ومسئولى الصحة والسكان، فى 9 مدارس بمدينة القرنة، وطلاب ومشرفى المدارس، حيث كانت حول التعريف بالبيئة وكل ما يحيط بالإسنان من مياه وهواء، وتم التشرح لطلبة المدارس قيمة البيئة والتى تعتبر كل ما يحيط بالإنسنان من مياه وهواء وتربة، وتم توضيح أنواع البيئة المختلفة بمصر وهى "بيئة زراعية وصناعية وساحلية وصحراوية.



فعاليات مسابقة المناظرات المدرسية بالأقصر



مسابقة المناظرات المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة بالأقصر