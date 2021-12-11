النيل فى المنيا.. مشاهد مبهجة للكورنيش والمسرح الرومانى والمتحف الأتونى. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ومن ضفاف نهر النيل التى تحتضن المتحف الأتونى على الضفة الشرقية والمسرح الرومانى على الضفة الغربية، بالإضافة إلى الكورنيش بعد تطويره والذى أصبح علامه مميزه بمحافظة المنيا وقبلة الأهالى .

وقدم البث التليفزيونى أهمية نهر النيل بمحافظة المنيا فهو يحتضنها من الجنوب إلى الشمال ويحتضن اهم الاماكن التى سوف تعيد للمحافظة مكانتها القديمة عروس الصعيد واهمها المتحف الاتونى الذى سوف يضم ما يقرب من 10 آلاف قطعة أثرية تحكى قصة اخت أتون ، وكذلك المسرح الرومانى الذى يشبه فى تصميمه المسرح الرومانى بالإسكندرية .

كما يحتضن النيل فى محافظة المنيا الجزر النيلية والتى ينطلق منها الصيادين للبحث عن الرزق الحلال فى مياه النيل فى ساعات الصباح الباكر بل وطوال اليوم تجرى فيه مراكب الصيد بحثا عن الرزق . يذكر أن كورنيش النيل شهد تطوير كبيرا خلال الفترة الماضية ليتحول إلى قبلة لكل أبناء المحافظة.