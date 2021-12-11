الصيف مش عايز يمشى.. أجواء دافئة وسطوع للشمس فى بنى سويف.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لرصد حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف، اليوم السبت، حيث شهدت المحافظة حالة من الأجواء الدافئة مع ارتفاع فى درجة الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية يشهد أن اليوم السبت ، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.