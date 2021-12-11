اليوم السابع
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"الثقافى الروسى" ومحافظة الإسكندرية يفتتحان تمثال كاتب روسى أمام الاستاد.. غدا

السبت، 11 ديسمبر 2021 03:16 م
"الثقافى الروسى" ومحافظة الإسكندرية يفتتحان تمثال كاتب روسى أمام الاستاد.. غدا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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ينظم المركز الثقافى الروسى ، حفل إزاحة الستار لتمثال الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف "1905-1984"، وذلك أمام استاد الإسكندرية غدا الأحد 12 ديسمبر بالتعاون مع محافظة الإسكندرية .
 
ويعتبر تمثال الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف من أعمال الدكتور أسامة السروى ، وسيتم افتتاح التمثال بحضور مدير المركز الثقافى الروسى ووفد مصاحب له من القنصلية الروسية بالإسكندرية .
 
يذكر أن الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف حصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1965، عن رواية " الدون الهادىء"  واستغرقت الرواية فى كتابتها 12 عاما وتم ترجمتها إلى اللغة العربية عام 1998 على4 اجزاء ، كما أنه روائى مميز بدأ الكتابة وعمره 12 عاما فى سن مبكر ، واول كتاب نشره هو " حكايات الدون" وهى عباره عن مجموعة قصص قصيرة عام 1926.
 
 
 

الاسكندريه

ميخائيل شولوخوف

قنصليه روسيا

تمثال الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف

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