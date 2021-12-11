الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة طفل غرق بمياه الرياح التوفيقى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى طفل مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى، أمام قرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، أثناء لعب الكرة حيث سقطت الكرة فى المياه، وعندما نزل لإحضارها فسقط غارقا وجرفه التيار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى في القليوبية، من جهودها للعثور على جثة الطفل.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها، يفيد ورود بلاغا بغرق طفل في مياة الرياح التوفيقى بمنطقة جمجرة الجديدة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الانقاذ النهرى لمكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الطفل يدعى "ا ه م"، 10 سنوات، كان يلعب فسقطت الكرة في المياه، فنزل وراءها لاحضارها فانزلقت قدماه وجرفه التيار ولقى مصرعه غرقا.