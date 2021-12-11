احتراق سيارة محملة بأسطوانات أكسجين بسوهاج والحماية المدنية تسيطر على النيران "لايف"

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان" عاجل.. احتراق سيارة محملة بأسطوانات أكسجين والحماية المدنية فى سوهاج تسيطر على النيران" حيث نشب الحريق على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج تم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بإسطوانات الأكسجين وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ووجود مصاب تم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضابط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بسيارة ربع نقل محملة بعدد 24 أسطوانة من أسطوانات الاكسجين نتج عن الحريق انفجار إحدى الأسطوانات واحتراق السيارة بالكامل وإصابة المرافق للسائق بإصابات متفرقة باليدين وتم نقله للمستشفى المركزى للعلاج.

وعلى جانبا أخر أنتقل نائب مدير أمن سوهاج إلى مكان الحادث على رأس عدد من القيادات الأمنية وتم الدفع بطاقم من قوات الحماية المدنية برئاسة ضابط قطاع الشمال وتمت السيطرة على الحريق وتم الدفع بقوات إدارة مرور طهطا التى تمكنت من إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم الدفع بالونش الخاص بالإدارة وتم سحب السيارة المحترقة إلى إدارة مرور طهطا وتم تعين الخدمات اللازمة بمكان الحادث جار تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.