أيمن سعد: علية شقيقة عبد الحليم حافظ قالت لى "فكرتنى بصوت العندليب".. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال أيمن سعد، الذى يحاكى الفنان عبد الحليم حافظ في صوته بمحافظة الشرقية، إنه التقى علية شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ، ومعها محمد إسماعيل شبانة، ابن شقيق العندليبن أثناء غنائه فى احتفالية بذكرى وفاة العندليب الأسمر، بقصر ثقافة الشرقية، متابعا: "صافحتها وقالت لى فكرتنى بصوت أخويا، وإن شاء الله سيكون لك شأن كبير فى عالم الفن".

وأضاف أيمن لليوم السابع: عندما بدأت الأغانى فى سن صغيرة جدا، عشقت عبد الحليم حافظ، وبدأت تقلده فى كل أغانيه بل وتقمصت شخصيته، وكنت دائما أحاول أن أقلده فى حركاته كلها، وبعدما كبرت تمكنت من تقليده بشكل كامل، واشتهرت بالمنطقة باسم العندليب، وكلما ذهبت إلى مكان يطلب منى من يعرفنى أن أغنى للعندليب الأسمر، وحتى فى كل الأفراح يطالب الحضور بسماع عبد الحليم حافظ وينبهرون بصوتى.

وتابع، أنه شارك فى مسابقة اختبار أصوات بالأوبرا المصرية، ووادى أمام سليم سحاب، ورتيبة الحفنى، وصلاح غباشى، ولما أديت الأغنية طلبوا منى أداء أغنية أخرى لإعجابهم بصوتى، وتم قبولى بالأوبرا المصرية، ولكني سافرت خارج البلاد، ومستمر فى الغناء حتى الآن ومؤخرا قمت بنشر مقطع فيديو عبر التيك توك، والذى حصل على عدد كبير جدا من المشاهدات شجعني على مواصلة الغناء، وتمنى أن يصبح مطربا مشهورا.



اليوم السابع مع عندليب الشرقية الجديد