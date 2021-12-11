اليوم السابع
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أهالى قرية العامرية في الغربية يشيعون جثمان مفتش مباحث أكتوبر.. صور

السبت، 11 ديسمبر 2021 06:02 م
أهالى قرية العامرية في الغربية يشيعون جثمان مفتش مباحث أكتوبر.. صور
الغربية محمد طارق

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شارك أهالي قرية العامرية بدائرة مركز المحلة الكبرى والقرى المجاورة لها بمحافظة الغربية، جنازة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر ومن قوة مديرية أمن الجيزة، والذى توفى أثناء خدمته إثر أزمة صحية مفاجئة داخل مكتبه أثناء العمل.

خرجت جنازة الفقيد من مسجد الرحمة بقرية العامرية في جنازة شعبية إلى مقابر الأسرة، حيث تقدم الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسادت حالة من الحزن على أهالي القرية أثناء تشييع جنازة الفقيد إلى مثواه الأخير بالدموع والدعاء.

الجدير بالذكر أن العقيد فوزي عامر مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، توفي نتيجة إصابته بأزمة صحية، وتقدم عدد من زملائه بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان عامر قد تقلد العديد من المناصب الشرطية، خلال عمله بمديرية أمن الجيزة، حتى وصل إلى منصب مفتش مباحث وسط فرقة أكتوبر، وساهم في تحقيق عدة ضربات أمنية خلال مسيرته العملية، ونجح في ضبط العديد من التشكيلات العصابية فى مدينة 6 أكتوبر، من تجار المواد المخدرة، واللصوص.

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