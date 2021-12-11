اليوم السابع
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"أضرار المخدرات والإدمان" ندوة لطلاب كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي

السبت، 11 ديسمبر 2021 08:25 م
"أضرار المخدرات والإدمان" ندوة لطلاب كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي ندوة بكلية التجارة
صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي، ندوة بكلية التجارة عن أضرار المخدرات والإدمان، في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


أوضح بيان للجامعة، أن الندوة هي  العاشرة التي تنظمها الجامعة لطلابها خلال الفصل الدراسي الأول، شارك فيها الدكتور حسين عبدالباسط ،عميد كلية التجارة، والدكتور محمود عبدالرازق، وكيل الكلية لخدمة المجتمع  والشيخ أحمد ابوالوفا، مدير عام الدعوة بأوقاف، ومتطوعين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.


 وأشار البيان، إلي أن الندوة دارت في توعية الطلاب بكافة القضايا البيئية التي تحدث في المجتمع المحيط وتقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا، وتناولت الندوة أيضا دور الصندوق فى تقديم الخدمات التوعوية والعلاج للحالات المرضية بالمجان، وأنواع المواد المخدرة وتأثيرها على الإنسان والآثار التي تصاحب المتعاطي، وأثرها على الأسرة والمجتمع والتنويه عن مركز العزيمة الذى يتبع الجامعة، ويشرف عليه الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية والإدمان.

 


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