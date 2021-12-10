اليوم السابع
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قارئة تناشد الصحة علاج ابن عمها من شلل رباعى وقرح بجسده فى بنى سويف.. والوزارة ترد

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 03:00 ص
قارئة تناشد الصحة علاج ابن عمها من شلل رباعى وقرح بجسده فى بنى سويف.. والوزارة ترد وزارة الصحة
أحمد جمال الدين- بنى سويف - هانى فتحى

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ناشدت القارئة ندا عمر، وزارة الصحة، عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع التدخل لعلاج ابن عمها طاهر ثابت عبد الظاهر المقيم فى جزية المساعدة مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، والذى يعانى من شلل رباعى وأنيميا حادة وظهور قرح بجسده.

وقالت القارئة فى رسالتها يعانى ابن عمى من عدة أمراض تتكلف مبالغ مالية تفوق امكاناتنا المادية لذلك نرجو تدخل وزارة الصحة لعلاجة تخفيف آلامه.

من جانبة قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أنه كلف نرمين محمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة باستقبال أحد اقارب الحالة يوم الاحد القادم بمدرية الصحة للتنسيق لتوجية الحالة إلى إحدى المستشفيات التى بها ذات التخصص.

تأتى هذه المناشدات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


وزاره الصحه

مركز الواسطىبنى سويف

طلب علاج

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