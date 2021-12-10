قارئة تناشد الصحة علاج ابن عمها من شلل رباعى وقرح بجسده فى بنى سويف.. والوزارة ترد

أحمد جمال الدين- بنى سويف - هانى فتحى

ناشدت القارئة ندا عمر، وزارة الصحة، عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع التدخل لعلاج ابن عمها طاهر ثابت عبد الظاهر المقيم فى جزية المساعدة مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، والذى يعانى من شلل رباعى وأنيميا حادة وظهور قرح بجسده.

وقالت القارئة فى رسالتها يعانى ابن عمى من عدة أمراض تتكلف مبالغ مالية تفوق امكاناتنا المادية لذلك نرجو تدخل وزارة الصحة لعلاجة تخفيف آلامه.

من جانبة قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أنه كلف نرمين محمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة باستقبال أحد اقارب الحالة يوم الاحد القادم بمدرية الصحة للتنسيق لتوجية الحالة إلى إحدى المستشفيات التى بها ذات التخصص.

تأتى هذه المناشدات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

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