اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 12:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. انقطاع التيار الكهربائى بـ11 منطقة بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 11:45 ص
غدا.. انقطاع التيار الكهربائى بـ11 منطقة بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية قطع الكهرباء - أرشيفية
محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، عن انقطاع في التيار الكهربائي، غداً السبت، بـ 11 منطقة لأعمال الصيانة الدورية والعاجلة اللازمة، ونقل وزراعة الأعمدة، وصيانة الأكشاك، في مختلف أنحاء المحافظة والتي تجرى تباعاً بمدن وقرى المحافظة حسب الخطة الموضوعة.

وأضافت شركة كهرباء كفر الشيخ في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار بدء من الساعة التاسعة والربع، من صباح غد السبت، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، من قبل فرق الصيانة بمختلف المناطق.

وأكدت الشركة أن القرى والمناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي، قرية ميت الديبة وتوابعها،  وقرية الورق وتوابعها، قرية الدمايرة وتوابعها، وقرية عربان وتوابعها، وحي سخا، وعمارات المحافظة، وقرية القني، وقرية بني بكار، وقرية الكوم الطويل وتوابعها، وقرية الحدادي وتوابعها، وكذلك مجلس قروى الرصيف.


 

 


كفر الشيخ

التيار الكهربائي

مدينة الحامول

تحسين الشبكات

هندسة كهرباء كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هبوب رياح شديدة وانقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ

الجمعة، 10 مارس 2017 07:58 م

شدة الرياح تتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ وسقوط 8أعمدة

الأربعاء، 11 فبراير 2015 04:09 م

استمرار انقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ منذ 5 ساعات

الأحد، 06 يوليه 2014 05:45 م

استمرار انقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ عن القرى والمراكز

الأربعاء، 09 أبريل 2014 02:54 م

انقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ نتيجة الطقس السيئ

الجمعة، 13 ديسمبر 2013 12:11 م

تكرار انقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ

الجمعة، 20 يوليه 2012 06:57 م

انقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ إثر انفجار فى محطة الكهرباء

الثلاثاء، 08 مايو 2012 10:35 م

شلل بسبب انقطاع التيار الكهربائى بكفر الشيخ

السبت، 28 فبراير 2009 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة