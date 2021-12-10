غدا.. انقطاع التيار الكهربائى بـ11 منطقة بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية

محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، عن انقطاع في التيار الكهربائي، غداً السبت، بـ 11 منطقة لأعمال الصيانة الدورية والعاجلة اللازمة، ونقل وزراعة الأعمدة، وصيانة الأكشاك، في مختلف أنحاء المحافظة والتي تجرى تباعاً بمدن وقرى المحافظة حسب الخطة الموضوعة.



وأضافت شركة كهرباء كفر الشيخ في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار بدء من الساعة التاسعة والربع، من صباح غد السبت، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، من قبل فرق الصيانة بمختلف المناطق.



وأكدت الشركة أن القرى والمناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي، قرية ميت الديبة وتوابعها، وقرية الورق وتوابعها، قرية الدمايرة وتوابعها، وقرية عربان وتوابعها، وحي سخا، وعمارات المحافظة، وقرية القني، وقرية بني بكار، وقرية الكوم الطويل وتوابعها، وقرية الحدادي وتوابعها، وكذلك مجلس قروى الرصيف.



