طقس المنيا الآن ..مائل للبرودة مع سطوع الشمس وغيوم خفيفة

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بالمنيا والتى تشهد طقسا مائل للبرودة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ،مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى، وبرودة شديدة فى ساعات الليل هذا وتوجد غيوم خفيفه فى السماء لا تستطيع حجب أشعة الشمس عن الظهور.

كانت المنيا قد شهدت طقسا خلال الأيام الماضية شديد البروده رغم ظهور الشمس لفترات طويلة، مع نشاط كبير للرياح فى الطرق السريعة، وقد شهدت المحافظة بمختلف الانحاء ليلة أمس طقسا شديد البرودة دفع الكثير من الناس إلى ارتداء الملابس الثقيلة، وذلك مع وجود نشاط للرياح على الطرق السريعة.

من ناحيته، شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات ،وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها .

وناشدت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى.