اليوم السابع
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شكوى من طفح الصرف الصحى بقرية شلقان بالقليوبية.. والمحافظ يرد

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:00 ص
شكوى من طفح الصرف الصحى بقرية شلقان بالقليوبية.. والمحافظ يرد الصرف الصحى
كتبت: شيماء حمدى- القليوبية - إبراهيم سالم

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أرسل القارئ أسامه محمد عبد العليم عبد الخالق بقرية شلقان شارع مسجد أبو بكر من شارع المرور، القناطر الخيرية ، محافظة القليوبية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب طفح الصرف الصحى وانتشار الرائحة الكريهة والتي يعانى منها الأطفال والكبار خاصة المرضى قائلا: "مياه صرف صحى تغمر المنطقة السكنية يقطن بها أطفال يعانون من الرائحة الكريهة وتلاحقهم الأمراض وتزداد يوميا".

ومن ناحيته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى تحويل الشكوى للواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، لسرعة التنسيق مع الصرف الصحى بالمدينة لحل الشكوى، والتعرف على أسباب طفح الصرف الصحى بالقرية، وسرعة معالجته حفاظا على المواطنين بالمنطقة ولمنع انتشار الروائح الكريهة.

الصرف الصحى 555

الصرف الصحى 

 

 

 

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

المياه

الصرف الصحى

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