تناول الطعام خلال النهار قد يساعد فى منع ارتفاع نسبة السكر لدى عمال المناوبات الليلية

كتبت إيناس البنا

نوبات العمل الليلية تعنى العمل لساعات غير منتظمة، ما قد يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ووجدت دراسة نشرت فى مجلة Journal of Sleep Research أن الأفراد الذين عملوا فى النوبة الليلية واجهوا صعوبة في التحكم في مستويات السكر في الدم مقارنة بمن عملوا أثناء النهار أو كانوا عاطلين عن العمل، ومع ذلك، فقد وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعملون أثناء الليل قد يكونون قادرين على منع الزيادة المفاجئة في مستويات السكر في الدم عن طريق تناول الطعام أثناء النهار.

ووجدت دراسة نُشرت فى مجلة Science Advances Journal أن تناول الطعام خلال النهار فقط قد يمنع ارتفاع مستويات الجلوكوز للعاملين في النوبات الليلية حسب موقع " timesnownews".

تناول الطعام خلال النهار فقط قد يساعد فى منع ارتفاع السكر فى الدم للعاملين فى الورديات الليلية

وفقًا لدراسة صغيرة أجريت على 19 مشاركًا شابًا يتمتعون بصحة جيدة (7 نساء و 12 رجلاً) ، فإن تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل زاد من مستويات الجلوكوز، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري ، في حين أن تناول الطعام أثناء النهار فقط قلل من هذا التأثير.

على وجه التحديد، أثناء محاكاة العمل الليلي، زاد متوسط ​​مستويات الجلوكوز لأولئك الذين تناولوا الطعام في الليل بنسبة 6.4%، بينما لم يظهر أولئك الذين تناولوا الطعام أثناء النهار أى زيادات كبيرة.

وخلال الدراسة قام الباحثون فى المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية بتخصيص المشاركين بشكل عشوائي لواحد من جدولين للوجبات وروتين معمل خاضع للتحكم لمدة 14 يومًا يشتمل على ظروف عمل ليلية محاكية، تناولت إحدى المجموعات في الليل لمحاكاة روتين وجبات العمال الليليين، بينما كانت المجموعة الأخرى تأكل أثناء النهار.

بعد ذلك نظر الباحثون في كيفية تأثير أنظمة الوجبات المختلفة على دوراتهم اليومية الداخلية، هذه هي الآلية الداخلية التي تتحكم ليس فقط في دورة النوم والاستيقاظ ولكن أيضًا في دورة 24 ساعة لجميع الوظائف البيولوجية تقريبًا، بما في ذلك التمثيل الغذائي.



تناول الطعام نهار لعمار الورديات الليلة

تناول الطعام أثناء الليل ليس فكرة جيدة أبدًا

يعد تناول الطعام في الليل ضار بصحتك دائمًا، وتم نشر العديد من الأوراق البحثية في الماضي تؤكد أهمية تناول الطعام أثناء النهار.

وقد أثبتت العديد من الأوراق البحثية أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وأمراض القلب والحموضة والسمنة.

أيضا تناول الطعام أثناء الليل يجعل عملية الهضم بطيئة، وهذا يؤدي إلى العديد من العمليات المعقدة في الداخل أجسامنا، الأمر الذي يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في اليوم التالي، لذا يجب على الناس تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وإذا شعروا بالجوع على الإطلاق، فيمكنهم تناول الحليب أو المكسرات أو الفشار أو اللبن.