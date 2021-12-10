اليوم السابع
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تعرف على مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى قرى بنى خالد وبرطباط بمغاغة المنيا

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 08:00 ص
تعرف على مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى قرى بنى خالد وبرطباط بمغاغة المنيا مشروعات حياة كريمة
المنيا -حسن عبد الغفار

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تشهد قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، طفرة كبيرة ومشروعات عملاقة، من خلال مبادرة تطوير الريف المصرى، حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وتشمل المبادرة بمحافظة المنيا 192 قرية الى جانب 757 تابع لتلك القرى بتكلفة إجمالية حوالى 23 مليار جنية ، وتخدم تلك المشروعات مايقرب من 3 مليون مواطن ب5 مراكز وهى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة.

وقال المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغ،ة أن قرى المركز تشهد مشروعات كثيرة ومن بين تلك القرى قريتى بنى خالد وبرطباط التابعتين للمركز . واللتان تشهدان مشروعات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب والرفع ببني خالد طريق شم البحرية بينما تشهد قرية برطباط إنشاء المدارس والمجمعات الخدمية بقرية.

واضاف رئيس المركز، أن هناك متابعة مستمرة وإشراف كامل على كافة المشروعات التى تجرى ضمن المبادرة تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.


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محافظة المنيا

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