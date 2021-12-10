"السوشيال ميديا بين البناء والهدم " ندوة بكلية الحاسبات بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان " السوشيال ميديا بين البناء والهدم "، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ، ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة.



جاء ذلك بمشاركة الشيخ محمد مصطفى رضوان، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بكفرالشيخ وبحضور الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي، وانتهت بالإجابة عن أسئلة الطلاب المشاركين والحضور.



وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار حرص الجامعة على تعميق قيم الحوار، وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة، تجسيدًا لمنظومة القيم والأخلاق المصرية.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الندوات تتم تباعًا بكليات الجامعة، لنشر الفكر الوسطى المعتدل بين شباب الجامعة، ليتمكن الطلاب من مجابهة الأخطار الفكرية والمعرفية المحيطة بهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، وتزويد الطلاب بالثقافة الدينية السمحة وتعاليم التسامح والمحبة بين الأديان.



وأكد دسوقي أن إدارة الجامعة تحرص على إرساء قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء إليه من خلال تنظيم المحاضرات والندوات، لتثقيف الشباب، وتدريبهم على كيفية الحوار وقبول الآخر، وتعزيز الهوية الوطنية، فى إطار حملة التوعية التي أطلقتها الجامعة، وتتضمن عقد سلسلة ندوات حوارية وورش عمل مع الطلاب.



الحضور من الطلاب بالندوة



السوشيال ميديا بين البناء والهدم ندوة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ