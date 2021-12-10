البحث عن الطفلة "سجى" لليوم الـ25 بترعة السويس.. وأسرتها: "نفسنا نشوف بنتنا".. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع أحمد السيد والد الطفلة "سجى"، المفقودة منذ 25 يومًا دون العثور عليها حتى اليوم الجمعة، بمنشية السلام بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، أعمال البحث عن الطفلة "سجى"، بعد انتهى فريق الإنقاذ النهري منذ فقدها في البحث عن الطفلة داخل مياه ترعة السويس الحلوة القريبة من منزل الطفلة بمنشية السلام بمركز ومدينة فايد، واستمرت أعمال المسح والتمشيط لمدة أسبوع لمحاولة العثور على جثمان الطفلة حال سقوطها في المياه.

وكان قد تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغًا من أحمد السيد، يفيد باختفاء نجلته "سجى"، بعد أن كان آخر ظهور لها خلال لعبها مع الأطفال أمام المنزل، وفجأة اختفت دون العثور عليها، مشيرًا إلى أنه تم البحث عنها داخل جميع المستشفيات دون العثور عليها.

وأمر اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق جنائى بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، لمحاولة حل لغز اختفاء الطفلة.