اليوم السابع
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وجارى إنشاء 60 أخرى..

إنشاء وتجديد 44 مدرسة خلال عام فى كفر الشيخ بتكلفة 280 مليون جنيه

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 05:38 م
إنشاء وتجديد 44 مدرسة خلال عام فى كفر الشيخ بتكلفة 280 مليون جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
محمد سليمان

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تحرص الدولة على إنشاء المدارس بمحافظات الجمهورية، لتقليل الكثافة، وكان لمحافظة كفر الشيخ نصيب كبير في إنشاء المدارس الجديدة، إضافة لإحلال وتجديد عدد آخر، لتقليل الكثافة بالفصول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتم إنشاء وإحلال وتجديد 44 مدرسة خلال عام حتى ديسمبر 2021، تضم 627 فصلاً، بتكلفة 280 مليون جنيه.
 
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة فى الفصول، مؤكداً أن هناك اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية.
 
وبدأ إنشاء المدارس من خلال هيئة الابنية التعليمية في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ الأول من يوليو 2014م حتى ديسمبر 2021، فتم إنشاء 270 مدرسة، تضم 3430 فصلا، قللت الكثافة بنسبة 30%، ومازلت المحافظة تشهد إقامة واحلال وتجديد 60 مدرسة سيتم افتتاحها تباعا،باشراف المهندس محمد سلامه، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وحدات صحية

مدارس

تعليم كفر الشيخ

هيئة الأبنية التعليمية

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