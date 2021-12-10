إصابة عاطل برش خرطوش خلال عبث صديقه بسلاح نارى بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة عاطل برش خرطوش بالجانب الأيسر للجسم، وذلك خلال تواجده رفقة صديقه بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزة صديقه سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وخلال قيام الأخير بالعبث بالسلاح النارى، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته، وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بإصابة عاطل برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم خلال تواجده برفقة أحد الأشخاص بحوزته سلاحا ناريا وخلال عبثه بها جرخت طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "م ع م"، 18 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالجانب الأيسر من الجسم، وذلك حال تواجده برفقة "م ع ع"، وشهرته "سلومة"، 20 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزة الأخير سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وخلال عبثه به خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته المشار إليها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، والسابق اتهامه فى قضية شروع فى سرقة بالإكراه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام لتوقيع الكشف الطبى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.