محافظ الأقصر يستقبل مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر "باتريشيا دانزى" مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الانمائى والسفير "دومينيك بارافيتشينى" رئيس التعاون الاقتصادى والتنمية بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية، ووفد من الوكالة وسفارة سويسرا ومنظمة اليونيدو، ضم السفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا الجديدة فى مصر، والدكتور باسل الخطيب مدير مكتب منظمة اليونيدو ومسؤولى مشروع النمو الأخضر، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ بمصر، وسعدى عبد القادر مدير عام الإدارة العامة للبرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر.

ورحب المحافظ بالوفد، وأشاد بدور الوكالة وما تقوم به من مشروعات إنمائية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء هو امتداد للاهتمام الدولى والمصرى بالتغيرات المناخية، متمنياً أن نصل إلى توصيات يكون لها دور فاعل ومؤثر مستعرضاً مقومات وامكانيات المحافظة الواعدة كونها محافظة صديقة للبيئة، وما شهدته مؤخراً من إستضافة ليوم المدن العالمي الذى عقد تحت عنوان "تكيف المدن مع التغيرات المناخية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع عدد من الوزراء ، ومسؤولين بمنظمة الامم المتحدة والمستوطنات البشرية وقيادات وعمد من عدة دول، لافتا إلى أن الأقصر استطاعت تحقيق التوازن في التنمية كمحافظة ومدينة في البنية التحتية التراثية الخاصة بها.

وأبدى وفد الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى انطباعاتهم الجيدة عن محافظة الأقصر والمشروعات التى تنفذ بها لرفع المستوى المعيشي والتعليمي للمواطن، حيث أكدت مديرة الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، أن لمصر وسويسرا علاقات متميزة وتعاون مشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال حماية وتحسين البيئة، مشيرة إلي أهمية تعزيز أوجه التعاون في مجالات الاستثمار لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الحضارية المتكاملة والنمو الأخضر.

كما ناقش المحافظ وأعضاء الوفد موقف مشروع «النمو الأخضر الشامل في مصر» الذي يتم تنفيذه في محافظة الأقصر من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالاشتراك مع حكومة مصر بتمويل من (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون) والذى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة، والذي يعدُ هدفًا رئيسيًا لاستراتيجية مصر 2030، وتقديم الخدمات المتطورة في قطاع التدريب والتوظيف طبقاً لمتطلبات السوق، والتدريب على اكتساب المهارات للشباب وخاصة المتعلقة بإنشاء الشركات والتسويق والعمل في مشروعات الاقتصاد البيئي الدوار.

من جانبها، أكدت سفيرة سويسرا لدي مصر أن مدينة الأقصر هي أول مدينة تزورها بعد وصولها إلى مصر وأنها زارت الأقصر مسبقاً لكنها منبهرة هذه المرة بما شاهدته في المدينة، مشيدة بحجم التطوير الذي تم في الأقصر مؤخراً، يشار إلي أن لقاء وفد الوكالة السويسرية للتنمية تم قبل اعتماد مشروع التعاون بين مصر وسويسرا خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك لمعرفة احتياجات الاقصر من مشروعات إنمائية بحيث يمكن تضمينها في المشروع.



ألهم يبحث التعاون المشترك والمشروعات بالمحافظة مع الوفد السويسري



لقاء المحافظ مع مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي ومسئولي السفارة