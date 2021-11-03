لجنة التحقيقات الروسية تُعد مشروع قانون حول العمال الأجانب

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أصدر رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، تعليمات بإعداد مقترحات تشريعية حول التسجيل الجيني للمهاجرين الذين يتوجهون للعمل في روسيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- "لقد أصدر رئيس لجنة التحقيقات الروسية تعليمات كلف بموجبها الإدارة العامة للتحقيقات ومديرية الدعم القانوني والتعاون الدولي بإعداد مشروع تعديلات على قانوني (التسجيل الجينومي الحكومي في روسيا الاتحادية) و(الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا)".

وأضافت "هذه التعليمات تقضي بضرورة التسجيل الجينومي الإلزامي للمواطنين الأجانب الحاصلين على تصريح للعمل في روسيا"، موضحة أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار يعود إلى زيادة عدد الممارسات غير القانونية للعمالة الوافدة وتفاقم حالة الجريمة في روسيا. يُذكر أن هيئات إنفاذ القانون الروسية حققت مؤخرا في أكثر من 19 ألف جريمة ارتكبها الأجانب.