قبل المحادثات الحاسمة.. فرنسا: جميع الخيارات مطروحة فى خلاف الصيد البريطانى

كتبت: هناء أبو العز

قالت فرنسا يوم الأربعاء، إن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة بشأن عقوبات تجارية محتملة ضد بريطانيا في نزاع ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الصيد، قبل يومين من المحادثات الحاسمة في باريس ثم بروكسل لإيجاد حل.

وأدى النزاع إلى توتر العلاقات المضطربة بالفعل بين باريس ولندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهدد بالتصعيد إلى حرب تجارية شاملة.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الثلاثاء أن موقف لندن لم يتغير ، هناك مؤشرات على أن كلا الجانبين يفضل الدبلوماسية في محاولة لتجنب تدهور الوضع.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال أن وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست سيجري محادثات مع وزير أوروبا الفرنسي كليمنت بون في باريس يوم الخميس وأعلن أيضا أنه سيكون هناك اجتماع للمفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية يوم الجمعة.

وبموجب اتفاق وافقت عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي ، يمكن لسفن الصيد الأوروبية الاستمرار في عبور مياه المملكة المتحدة إذا تمكنت من إثبات أنها عملت هناك في الماضي، لكن تم رفض طلبات العشرات من القوارب الفرنسية للعمل في المياه الغنية بالأسماك في المملكة المتحدة.

في حين أن الحجم الإجمالي المتأثر ضئيل للغاية من حيث إجمالي التجارة الثنائية بين فرنسا والمملكة المتحدة، يقول المحللون إن ماكرون حريص على اتخاذ موقف متشدد ضد جونسون بينما يتطلع إلى إعادة انتخابه في انتخابات 2022 بينما يحرص رئيس الوزراء البريطاني أيضًا على التحدث بصعوبة في في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.