اليوم السابع
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سقط على قاعة موسيقية.. مصرع مسن فى السويد وإلغاء حفل موسيقى

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:40 ص
سقط على قاعة موسيقية.. مصرع مسن فى السويد وإلغاء حفل موسيقى الشرطة السويدية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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سقط رجل مسن من الطابق السابع، في مدينة أوبسالا السويدية على قاعة موسيقية، ما أدى إلى موته مباشرة ومقتل رجل أخر سقط عليه كان موجودا فى القاعة، حسبما ذكرت الشرطة السويدية.

وقالت الشرطة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"،  إن رجلا يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، سقط من ارتفاع عال على شخص آخر عمره 60 عاما كان في الردهة (القاعة) ما أدى إلى مقتل الاثنين".

وأفاد شهود عيان بأن الرجل سقط على شخصين كانا في الردهة.

وأدى هذه الحادث الأليم إلى إلغاء حفل تكريمي لموسيقيي "ABBA" الأسطوريين، بيورن أولفيوس، وبيني أندرسن، كان من المقرر إقامته في القاعة في أوبسالا مساء الثلاثاء.

 


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