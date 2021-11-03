الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة لمداخل حي شمال، لتفقد عدد من الشوارع المختلفة، فضلا عن الشوارع الرئيسية والجانبية والتي يتم متابعتها بصفة مستمرة، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الاقصر بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال جولاته بالمرور مترجلاً في بعض شوارع الحي ولاحظ كوم من الرمل يفترش الطريق بشارع المركز الحضري للمرأة، هذا بالإضافة إلى وجود كميات من المخلفات وتراكم كميات من الأتربة على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى، بدءاً من امتداد الفرنساويين وصولاً حتى نهاية نجع بدران، ومن ميدان نجع بدران وصولا حتى ميدان العمد، وبمعاونة رجال التفتيش المالي والإداري، وجه رئيس الحي بتلافي هذه الملاحظات، وتكثيف حملات النظافة الدورية على مدار اليوم لرفع كافة المخلفات من الشوراع والطرق أولا بأول.

وجاءت تلك الحملات والجولات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والدورية للقطاعات المختلفة، وأيضاً التأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بطريقة سليمة ولائقة.

وكانت قد تابعت هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس المدينة، أعمال ضبط سيارة محملة باللوحات الإعلانية غير مرخصة بشارع العوامية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والاهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل، ومراعاة البعد الجمالي والبيئي للمحافظة.

من جانبه أوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم ضبط سيارة الإعلانات بعد الانتهاء من تركيب إثنين منها وتثبيتها بأعمدة الإنارة وتم إزالتها فوراً ومصادرة باقي اللوحات المخالفة، وقامت الشركة الراعية لحقوق وضع اللافتات والإعلانات بالطرقات المحددة داخل نطاق محافظة الأقصر، بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر بضبط سيارة محملة بلوحات اعلانية مخالفة لشروط الترخيص والهوية البصرية لمحافظة الأقصر.



جانب من حملات التجميل بمدينة الأقصر



جولة مفاجئة لمتابعة حملات تطوير الميادين لخدمة للمواطنين



رئيس مدينة الأقصر يقود جولة مفاجئة لمتابعة حملات تطوير الميادين