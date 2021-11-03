رئيس الوزراء اليابانى يتعهد بتقديم 10 مليارات دولار لتحقيق صافى انبعاثات صفرى فى جميع أنحاء آسيا

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تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا خلال مشاركته فى "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ" (كوب 26) المقامة فى مدينة جلاسكو برئاسة بريطانيا - بتقديم بلاده عشرة مليارات دولار فى مساعدات مالية لدعم المشاريع المعنية بخفض انبعاثات الكربون فى آسيا.

وقال رئيس الوزراء اليابانى -فى كلمة ألقاها فى اليوم الثانى من قمة المناخ- "آمل أن أظهر للمجتمع الدولى عزم اليابان القوى على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050 وتحقيق صافى انبعاثات صفرى فى جميع أنحاء آسيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وتعتزم اليابان تقديم المساعدات المالية فى المشاريع المعنية بخفض انبعاثات الكربون فى آسيا، مثل الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة والتحول من محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعى للمساعدة فى مرحلة انتقالية للطاقة.