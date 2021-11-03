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بالجهود الذاتية زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية فى الأقصر.. صور

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:19 م
بالجهود الذاتية زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية فى الأقصر.. صور بالجهود الذاتية زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت الوحدة المحلية لمجلس قروي حاجر الضبعية بمدينة القرنة، اليوم الأربعاء، تدشين حملة لزراعة 100 شجرة مثمرة، بالجهود الذاتية من خلال التنسيق بين الوحدة المحلية للقرية والأهالي، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومتابعة العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، وتنفيذ سيد حسن رئيس القرية، وصاحب مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بكل قرية يعمل بها.

من جانبه أوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، فى بيان صحفى، أن الحملة هدفها نشر الوعى البيئي لدى المواطنين من خلال التعاون معهم، وحفاظاً على استدامة الموارد البيئية للجيل القادم، كما أكد سيد حسن رئيس القرية، أن الحملة جاءت بالتعاون مع أهالي القرية، مشيرا إلى أن الحمله تستهدف زراعة 2000 شجرة مثمرة، وتمت زراعة اول مائة شجرة مثمرة من الليمون والزيتون والتين،  على أن يتم استكمال أعمال الزراعة والتجميل على مراحل متتالية.

وأشار سيد حسن رئيس قرية حاجر الضبعية، إلى مدى وعي الأهالي بأهمية المساحات الخضراء، ما دفعهم بالمشاركة في تشجير قريتهم، وتجميلها بالاشجار المثمرة، موجهًا الشكر لأهالي القرية لتعاونهم وحرصهم على تجميل قريتهم، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر ورئيس المدينة على دعمهما للمبادرات التي تستهدف التطوير والتجميل.

أعمال زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية في الأقصر
أعمال زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية في الأقصر

 

بالجهود الذاتية زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية
بالجهود الذاتية زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية

 

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية في الأقصر
زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية في الأقصر

 

قيادات مدينة القرنة خلال زراعة الأشجار
قيادات مدينة القرنة خلال زراعة الأشجار

 

مبادرة زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية في الأقصر
مبادرة زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية حاجر الضبعية في الأقصر

 


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